SPD-Unterbezirksparteitag in Mönchengladbach : Jusos: Kostenfreie Tampons und Binden auf Toiletten

Mönchengladbach Beim Unterbezirksparteitag der SPD Mönchengladbach will die Jugendorganisation einen Antrag stellen. Demnach sollen die Hygienematerialien auf öffentlichen Toiletten kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

(leb) Die Mönchengladbacher Jungsozialisten und Jungsozialistinnen (Jusos) fordern, dass auf öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet künftig Menstruationsartikel kostenfrei bereitgestellt werden. Einen entsprechenden Antrag will die Jugendorganisation der SPD am Samstag, 13. November, beim Unterbezirksparteitag der SPD Mönchengladbach stellen.

Zahlen zur so genannten Periodenarmut liegen bislang vor allem aus Großbritannien vor. Die Mönchengladbacher Jusos beziehen sich in ihrem Antrag auf eine Studie der Kinderhilfsorganisation „Plan“, die belegt, dass sich eines von zehn Mädchen in Großbritannien keine Menstruationsartikel leisten kann. Weltweit rückt das Thema immer mehr in den Fokus, schreiben die Jusos. Denn „die Periode und Menstruationsprodukte sind Teil des Alltags“. Schottland hat eine Vorreiterrolle inne, da dort als erstes Land Binden und Tampons kostenlos verteilt wurden. In Neuseeland oder Frankreich ist man ebenfalls einen Schritt weiter.