Veranstaltungsreihe „Alles was Recht ist“ : Die U-Haft ist keine Bestrafung

Die Justizvollzugsanstalt in Mönchengladbach im Januar 2016: Inzwischen sitzen dort wieder Gefangene in Haft. Foto: Detlef Ilgner

Mönchengladbach Die RP-Infoveranstaltung „Alles was Recht ist“ drehte sich diesmal ums Strafrecht. Richter, Staatsanwalt und Verteidiger erklärten, was in einem Prozess passiert und wie es zur Urteilsfindung kommt.

Ja, er habe bei seiner Anwaltstätigkeit auch schon mal Angst gehabt, antwortet Oliver Maier auf die Frage eines Zuhörers und berichtet von einem geplanten Ortstermin, der auf dem Grundstück eines Mannes stattfinden sollte, der als schießfreudiger Waffensammler galt. Maier bemüht sich um eine Verschiebung des Termins und Polizeischutz. „Ich hatte noch den Fall in Waldniel im Kopf, wo ein Anwalt und ein Sachverständiger bei einem Ortstermin erschossen worden waren“, erklärt er. Richter Lothar Beckers und Oberstaatsanwalt Patrick Rieck dagegen können auf die Anwesenheit der gut ausgebildeten Wachmeister im Gerichtssaal vertrauen. „Ich habe mich im Gericht noch nie unsicher gefühlt“, sagt Beckers, der seit 1986 als Richter tätig und in Mönchengladbach für die meisten der spektakulären Prozesse zuständig ist.

Die Infoveranstaltung „Alles was Recht ist“, die die Rheinische Post gemeinsam mit dem Landgericht und dem Anwaltsverein organisiert, beschäftigte sich am Dienstagabend mit dem Strafrecht. Erstmalig wurde ein neues Format gewählt: eine Podiumsdiskussion, moderiert von RP-Redaktionsleiterin Denisa Richters, ersetzte die Vorträge. Die drei Juristen Lothar Beckers, Oliver Maier und Patrick Rieck standen Rede und Antwort. „Einen Live-Tatort“ nennt die Moderatorin die Veranstaltung am Schluss, und tatsächlich folgte das Publikum im vollbesetzten Schwurgerichtssaal den Ausführungen gespannt. Nicht nur, weil Krimis eine beliebte Unterhaltung darstellen, sondern auch, weil das Strafrecht für Laien oft Fragen aufwirft, auf die die Juristen antworteten.

Zugrunde gelegt wurde ein fiktiver Fall, der sich im Laufe des Abends als auf einem sehr realen Fall basierend herausstellte: ein Streit in der Altstadt zwischen zwei Frauen, einer der dazu gehörigen Männer geht plötzlich auf den anderen los, schlägt ihn nieder und tritt ihn gegen den Kopf. Die Folge: ein Schädelbasisbruch. Die Fragen: Ist das Körperverletzung oder gab es eine Tötungsabsicht? „Das kommt darauf an“, sagt Beckers. Eine Antwort, die sich durch den Abend zieht, denn natürlich muss immer die ganz individuelle Situation berücksichtigt werden. Was für Schuhe trug der Beschuldigte? Stand er unter Drogen? War die Tat tatsächlich unprovoziert oder wollte er seine Partnerin schützen?

(v.l.) Rechtsanwalt Oliver Maier, Richter Lothar Beckers, Moderatorin Denisa Richters, Oberstaatsanwalt Patrick Rieck und Landgerichtspräsident Siegfried Mielke. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Auf solche Fragen suchen Richter und Staatsanwalt im Prozess Antworten, und sie werden auch vom Anwalt des Angeklagten aufgeworfen. „Ein Anwalt ist nur dem Interesse seines Mandanten verpflichtet“, erklärt Oliver Maier. „Manchmal ist es sinnvoll, ihm zum Schweigen zu raten, manchmal zu einem Geständnis.“ Bei einem Geständnis empfiehlt der Anwalt oft den Täter-Opfer-Ausgleich, der ebenso eine Entschuldigung des Täters umfasst wie eine Entschädigungszahlung. „Ich habe Mandanten vertreten, die nach einem solchen Ausgleich kein Interesse mehr an einer Gefängnisstrafe für den Angeklagten hatten, weil eine Bewährungsstrafe ihm das Weiterarbeiten und damit auch die Entschädigungszahlung ermöglichten“, erläutert Maier.

Zeugen sind die wichtigsten und gleichzeitig unzuverlässigsten Beweismittel. „Es ist die Kunst des Gerichts, die wahre Geschichte herauszufiltern“, erklärt Oberstaatsanwalt Rieck. Und wie geht das? „Man stellt zum Beispiel erst mal harmlose Fragen und verstellt damit mögliche Fluchtwege“, sagt Richter Beckers.