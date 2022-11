Bildungsprojekt in Mönchengladbach : Die Junior-Uni kann jetzt durchstarten

Freuen sich über die Gründung der Junior-Uni: Hartmut Wnuck (l.) und Norbert Miller (Chef von Scheidt & Bachmann), die Vorsitzenden des Vereins Wissenscampus. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Freude bei der Spitze des Vereins zum Wissenscampus, der auf dem Areal des Alten Polizeipräsidiums entstehen soll: Für einen wichtigen Baustein, die Junior-Uni, ist die Gesellschaft gegründet, das Konzept steht, die Finanzierung auch. In wenigen Monaten können sich die ersten Kinder und Jugendlichen in MINT-Fächern fit machen.

Es ist spannend, was in einigen Jahren auf dem Gelände des Alten Polizeipräsidiums an der Theodor-Heuss-Straße entstehen soll: ein Mix aus Bildung, Gründerschmiede, Wissenschaft und Innovation. Einige wichtige Schritte sind gemacht. Die Stadt hat das 3,5 Hektar große Areal vom Land gekauft, die ersten Hürden für die Förderung sind genommen. Ansonsten tut sich seit Monaten nicht viel. Was auch damit zusammenhängt, dass es sich um ein Projekt des Strukturwandels handelt. Die Stadt will es aus dem entsprechenden Fördertopf finanzieren – daran hängen Formalien und viel Wartezeit.

Im Zentrum des Kostenpflichtiger Inhalt Konzepts für den Wissens- und Innovationscampus, für dessen Realisierung die Stadt eigens eine Tochter gegründet hat, steht auch die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Zukunftssegmenten. Zum Konzept gehört neben einer Coding School, in der das Programmieren gelehrt wird, eine Junior-Uni. Deren Ziel ist es, Kinder und Heranwachsende in den sogenannten MINT-Fächern fit zu machen, in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Da liegt nicht nur die Zukunft. Dort werden auch von Unternehmen die meisten Fachkräfte gesucht.

Und: Die Junior-Uni ist fast startbereit und kann in wenigen Monaten mit ersten Kursangeboten loslegen. Treiber ist dabei der Verein Wissenscampus, ein Zusammenschluss von etwa 60 Unternehmen und Privatpersonen, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Wirtschaftsstandort Mönchengladbach nach vorne zu bringen. Vorsitzende des Vereins sind Norbert Miller, Chef des Unternehmens Scheidt & Bachmann, und der frühere Sparkassen-Chef Hartmut Wnuck. „Der Motor für die Junior-Uni ist Hartmut Wnuck“, betont Miller. Unermüdlich wirbt Wnuck um Unterstützung, führt Gespräche, stellt Weichen. Deshalb können bereits im April erste Kurse starten, zunächst im Monforts-Quartier nahe des Alten Polizeipräsidiums.

Anlass und Ziele Der Anteil von Beschäftigten ohne Berufsabschluss ist in Mönchengladbach besonders hoch, der von Mitarbeitern mit Hochschulabschluss oder in MINT-Berufen hingegen unterdurchschnittlich. Dabei werden gerade in dem Segment Fachkräfte gesucht. Diesem Mangel soll die Junior-Uni langfristig entgegenwirken. In den Kursen soll den jungen Teilnehmern Appetit auf diese Berufe, auch im Handwerk, gemacht werden. Auch die hohe Quote sozial und strukturell benachteiligter Kinder soll damit gesenkt werden. „Aus den bisherigen Gesprächen gab es eine sehr positive Resonanz“, sagt Wnuck.

Konzept Kostenpflichtiger Inhalt Vorbild ist die vor 14 Jahren gegründete Junior Uni in Wuppertal. Auch sie entstand aus rein privater Initiative der Wirtschaft – und ist bis heute ein Erfolgsmodell. „Die Nachfrage übersteigt dort das Angebot bei Weiten“, sagt Miller. Ohne Notendruck und unabhängig von sozialem Hintergrund oder Bildung sollen Kinder und Jugendliche kreativ Neugier, Entdeckerfreude und Forscherdrang nachgehen können. Sie sollen begeistert werden, indem sie selbstständig experimentieren und ausprobieren können, altersgerecht und an der Praxis orientiert. Zum Erlebnis Naturwissenschaft gehören auch Utensilien: „Wer Experimente macht, braucht Kittel und Schutzbrille“, sagt Miller. Auch einen kleinen Studentenausweis erhalten die Teilnehmer. Außer MINT sollen auch Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Handwerk Themen sein. Der Preis für die Kurse soll sehr moderat sein, um möglichst vielen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, angedacht sind fünf Euro Schutzgebühr pro Kurs.

Die Kurse sollen maximal zwölf Teilnehmer haben, aufeinander aufbauen und unterschiedliche Altersgruppen ansprechen – vier bis sechs Jahre, sieben bis zehn Jahre, elf bis 14 Jahre und 15 bis 20 Jahre – und entsprechend spielerisch oder experimentell ausgerichtet sein. Dozenten will man aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung gewinnen. Es könnten Lehrer sein, Schüler der Oberstufe, Studierende der Hochschule, insbesondere der technischen Fächer. „Der Dozenten-Pool muss vielfältig aufgebaut sein, sie sollten für ihr Fachgebiet brennen und diese Begeisterung weitergeben“, sagt Wnuck. „Das Modell funktioniert nur, wenn alle begeistert mitmachen“, sagt Miller. Das Angebot soll, wo möglich, in den Offenen Ganztag integriert werden.

Organisation Gegründet wurde die Junior-Uni Mönchengladbach am 9. November in der Rechtsform der gemeinnützigen GmbH (gGmbH). Gesellschafter sind der Verein Wissenscampus (70 Prozent), die Hochschule Niederrhein (20 Prozent) und die Trützschler Foundation (10 Prozent). Wnuck hofft, dass die städtische Wirtschaftsförderung WFMG auch noch dazustößt und zehn Prozent übernimmt. Die ehrenamtlichen Geschäftsführer sind Wnuck, Hochschul-Präsident Thomas Grünewald und Makler Norbert Bienen. Hinzu kommen noch ehrenamtliche Beiräte für den pädagogisch-wissenschaftlichen und den kaufmännisch-organisatorischen Bereich mit jeweils sechs bis zwölf Mitgliedern. Zudem soll auch ein Förderverein gegründet werden, um das Projekt auch durch bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen.

Finanzierung Starten soll die Junior-Uni ohne öffentliche Fördergelder. „Für die ersten fünf Jahre haben wir aus der Wirtschaft Zusagen in einem Umfang bekommen, der den Aufbau und Ausbau sicherstellt“, sagt Wnuck. Für eine dauerhafte Etablierung sind aber noch weitere Unterstützer notwendig. Ebenso wird geprüft, ob öffentliche Förderungen möglich wären. Für ein Angebot von jährlich 400 bis 600 Kursen sei ein Jahresetat im siebenstelligen Bereich notwendig.