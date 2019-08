Projekt der IHK : Junger Syrer macht Ausbildung zum Mediengestalter

Mönchengladbach Mohamad Albalkhi kam vor vier Jahren aus Damaskus nach Deutschland. Über ein Projekt der IHK fand der 30-jährige Syrer eine passende Lehrstelle.

Der direkte Kontakt zum Kunden ist für ihn kein Problem, höflich nimmt er ihre Wünsche entgegen und erledigt sie weitestgehend selbstständig. Auch das Kassieren meistert er mit Bravour. Für einen Auszubildenden – auch wenn er gerade erst im Juli begonnen hat – ist das sicher erst einmal nichts Besonderes. Für jemanden, der erst vor vier Jahren nach Deutschland gekommen ist, schon eher. Und wenn dieser junge Mann auch noch ohne Unterarme seinen Job so gut meistert, ist das in jeder Hinsicht beachtlich – auch wenn Mohamad Albalkhi davon nichts wissen will. Für ihn ist das alles selbstverständlich. Seit dem 1. Juli macht der junge Syrer bei der Copy Service GmbH in Mönchengladbach eine Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print.