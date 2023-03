Pasant hört Kinderstimme aus Auflieger Junge und Mann aus Afghanistan aus Lkw befreit

Im Jahr 2016 waren schon einmal in der Nähe von Mönchengladbach Flüchtlinge in einem Lkw gefunden worden. Zwei Kinder, eine Frau und drei Männer waren als blinde Passagiere in einem Container von Frankreich nach Deutschland gefahren. Sie hatten sich in der Hafenstadt Calais dort versteckt. Der Lkw-Fahrer hatte erst auf dem Parkplatz Wolfskull an der A 52 im Kreis Viersen bemerkt, dass er Flüchtlinge an Bord hatte. Diese hatten sich durch Klopfzeichen bemerkbar gemacht. Der Lkw-Fahrer verständigte die Polizei. Die Beamten übergaben die Flüchtlinge, die nach England wollten, damals dem Ausländeramt.