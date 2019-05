Siegreiche Nachwuchsmusiker : Junge Talente überzeugten beim Finale

Mönchengladbach Bei der Endausscheidung des Wettbewerbs „Bühne frei“ traten sieben junge Streicher an, zwei gingen schließlich als Sieger hervor.

Beim diesjährigen Wettbewerb kamen sechs Geiger und ein Bratscher im Alter von neun bis 14 Jahren in die letzte Runde. Vor der Jury – bestehend aus dem GMD und den Orchestermitgliedern Philipp Wenger (1. Konzertmeister), der Bratschistin Natascha Krumik und dem Kontrabassisten Holger Saßmannshaus – zeigten die nicht übermäßig nervös wirkenden Musiker in anspruchsvollen, aber dem jeweiligen Ausbildungsstand angemessenen Vortragsstücken ihr durchweg sehr beachtliches Können.

Philipp wohnt in Holzwickede, besucht dort die dritte Klasse, spielt in seiner Freizeit gerne Fußball und ist seit einem Jahr Schüler von Emir Imerov, dem Stimmführer der zweiten Geigen bei den „Niederrheinischen Sinfonikern“. Susanna Marski kommt aus Rees und besucht die achte Klasse des Gymnasiums in Aspel. Seit 2015 wird sie von Prof. Yamei Yu unterrichtet. Sie hat bei „Jugend musiziert“ mitgemacht, außerdem beim Ferdinand-Trimborn- und dem Anton Rubinstein-Wettbewerb. Auch „Bühne frei“-Erfahrung hat sie – vor zwei Jahren spielte sie in einem Trio. Sie liest und kocht gerne – und bindet Bücher.