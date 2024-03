Elfjähriger Mönchengladbacher mit 50 epileptischen Anfällen täglich „Ich habe mein Ohr immer ganz nah an Bens Herz“

Ben ist eben von der Schule nach Hause gekommen. Er ist erschöpft und schläft ein wenig auf dem Sofa. Der Elfjährige besucht die Paul-Moor-Schule. Zur Förderschule wird er geholt und gebracht. Für alle anderen Fahrten wird das Auto der Familie benötigt. Doch das reicht nicht mehr aus, seitdem Ben nach einer Knieoperation im Mai 2023 dauerhaft im Rollstuhl sitzt. Zwischenzeitlich haben seine Mutter und sein Stiefvater einen alten Wagen angeschafft, in den der Rollstuhl zumindest in einem Stück in den Kofferraum passt. Wesentlich praktikabler wäre jedoch ein Fahrzeug, in dem der Junge in seinem Rollstuhl sitzen bleiben kann. Deshalb sammelt die Familie nun Spenden über die Plattform „Go Fund Me“, um ein besser geeignetes gebrauchtes Fahrzeug anschaffen zu können. Alternativ könnte ein ausrangierter Krankentransporter der Familie sehr helfen, wie Bens Stiefvater sagt: „Falls ein Unternehmen ein solches Fahrzeug abzugeben hat, wir würden uns riesig darüber freuen.“