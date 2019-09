Angriff in Mönchengladbach : Junge (13) wird ausgeraubt und mit Messer verletzt

Angriff in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein 13-Jähriger aus Mönchengladbach ist am Donnerstag auf der Bahnstraße von einem Jugendlichen angegriffen und am Rücken verletzt worden. Der Täter stahl seinem Opfer das Handy. Die Polizei sucht einen schlanken jungen Mann, der schwarz gekleidet und auf einem Fahrrad unterwegs war.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist es bereits am vergangenen Donnerstag, 29. August, zu der Tat gekommen. Der 13-Jährige soll gegen 13.20 Uhr zu Fuß auf der Bahnstraße/Ecke Marktgrafenstraße unterwegs gewesen sein, als sich ihm zwei Jugendliche auf Fahrrädern von hinten annäherten. Einer der beiden soll abgestiegen sein, den 13-Jährigen bedroht und ihn aufgefordert haben, ihm sein Handy zu geben. Der Täter soll sein Opfer mit einem Messer am Rücken verletzt haben.