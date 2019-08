René Respondek, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen : „Cannabis legalisieren? Besser heute als morgen“

Mönchengladbach René Respondek, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen, will weder Schottergärten noch Cannabis verbieten. Und er hat einen Vorschlag, wie man mit einem „Bello-Pass“ für manche Hundebesitzer die Hundesteuer senken könnte.

Respondek Politik hat mir schon in der Schule Spaß gemacht, ich war in der Bezirksschülervertretung und habe im Schul- und Bildungsausschuss gesessen. Damals wäre die CDU auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber die FDP-Vertreter im Ausschuss haben mich mehr beeindruckt. Außerdem hat mir Guido Westerwelle sehr imponiert. Ich bin 2008 mit 18 Jahren in die FDP eingetreten. Es ist die Partei, mit der ich die grundlegende Geisteshaltung teile. Für mich sind Freiheit, Eigenverantwortung und ein schlankes Steuersystem wichtig. Der Staat darf nicht vorschreiben, wie ich zu leben habe.

Geboren in Mönchengladbach am 28. November 1990

In Mönchengladbach macht sich die FDP in der Opposition durchaus bemerkbar. Es gibt immer mehr gemeinsam Anträge mit Grünen und Linken gegen GroKo-Projekte, zum Beispiel beim E-Auto Sven und beim Haus Erholung. Sind solche Kooperationen auch über die Opposition hinaus denkbar?

Respondek Wir sind dabei, ein Konzept zu erarbeiten. Die Themen haben wir noch nicht festgelegt, wir befinden uns noch in der Findungsphase. Aber unsere Spitzenkandidatin steht schon fest. Das wird Sina Behrend sein. Sie ist 18 und hat in diesem Jahr Abitur gemacht. Außerdem wollen wir JuLis auf vorderen Listenplätzen – unter den ersten zehn.

Sie sind als Rettungsschwimmer in Gladbacher Bädern tätig. In letzter Zeit gab es in Düsseldorf Probleme in Freibädern. Haben Sie so etwas auch schon in Gladbach erlebt? Brauchen wir Sicherheitspersonal? Oder Ausweiskontrollen?