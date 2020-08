Unglück in Mönchengladbach : Hocksteiner Fußballklub trauert um Jugendspieler

Unglück in Mönchengladbach

Bei einem Fußball-Jugendspiel in Neersbroich ist es zu einem tragischen Zwischenfall gekommen (Symbolbild). Foto: dpa

Mönchengladbach Ein Jugendspieler des Hocksteiner Fußballklubs ist tot. Der 15-jährige war bei einem Freundschaftsspiel in Neersbroich kurze Zeit nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler zusammengebrochen. Die Bestürzung im Verein ist groß.

Rot-Weiß Hockstein trauert nach einem tragischen Zwischenfall bei einem B-Juniorenspiel um einen seiner Jugendspieler. Der 15-Jährige starb vor wenigen Tagen, nachdem er während eines Fußballspiels bei den Sportfreunden Neersbroich am vorvergangenen Sonntag nach einem Luftzweikampf und seiner anschließenden Auswechslung zusammengebrochen war.

Nach Schilderung von Hocksteiner Vereinsseite war es in dem Freundschaftsspiel auf dem Neersbroicher Kunstrasenplatz zu einem Luftduell um den Ball gekommen, bei dem beide Spieler mit den Köpfen zusammengeprallt seien. Beide Spieler seien in der Folge jedoch selbst aufgestanden und zur Außenlinie gelaufen. Der Hocksteiner Spieler sei ausgewechselt worden, es habe aber zunächst keine Anzeichen für eine schwerere Verletzung gegeben. Wenige Minuten später habe der Spieler jedoch über starke Schmerzen geklagt und sei wenig später an der Bank zusammengebrochen.