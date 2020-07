„Youthbeyond“ in Mönchengladbach : Jugendprojekt befragt die Stadtspitze bei Instagram

Jule Imschweiler (l.) und Kira Sammet wollen Jugendliche in Mönchengladbach ermutigen, sich in politische Themen einzubringen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach „Youthbeyond“ soll Interessen Jugendlicher vertreten. Nach Interviews mit Gladbacher OB-Kandidaten folgen nun Gespräche mit Leuten aus der Verwaltung. Den Anfang machte Sozialdezernentin Dörte Schall.

Auch das städtische Projekt youthbeyond zur Stärkung der Jugendpartizipation in der Stadt muss in diesen Tagen kreativ werden, um weiterhin Jugendlichen Informationen rund um die Themen Kommunalpolitik und Stadtverwaltung näher zu bringen. „Physische Treffen sind leider nicht möglich, aber wir wollen weiterhin mit Jugendlichen, Politikern und Verwaltungsvertretern in Kontakt stehen und den Austausch fördern“, sagt Jule Imschweiler, Freiwillige im Projekt. Über die Plattform Instagram wurden in den vergangenen Wochen Oberbürgermeisterkandidaten interviewt. Live konnten Interessierte zusehen, Fragen im Chat oder über Instagram-Story stellen und sich ein eigenes Bild machen. Inhaltliche, aber auch persönliche und manchmal auch witzige Fragen wurden gestellt, um die Person, aber auch politische Standpunkte kennenzulernen.