Neueröffnung in Mönchengladbach Im Jugendlokal ist alles machbar

Neben Redebeiträgen standen Aktionen der Jugendlichen im Fokus der Eröffnungsfeier. Von Gesang- über Rap- bis hin zu Tanzdarbietungen bot sich den Anwesenden dabei eine bunte Mischung. Auch ein großes DJ-Pult war aufgebaut. Im weiteren Verlauf konnten alle, die Lust hatten, an Mitmach-Aktionen wie einem Kickerturnier teilnehmen. „Die letzten Wochen waren in der Vorbereitung relativ entspannt“, sagte Sonja Zavutunga am Rande der Feier. Die 21-Jährige hatte in den vergangenen Wochen an vielen Planungstreffen teilgenommen. „Wir haben ein tolles Ergebnis bekommen und großen Wert darauf gelegt, jede Idee irgendwie mitzunehmen“, sagte sie.