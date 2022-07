Tat in Mönchengladbach : Jugendlicher zündet Regenbogen-Flagge an

Mönchengladbach Der Tat geschah einen Tag, bevor in der Innenstadt von Rheydt das Christopher-Street-Day-Straßenfest stattfand. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Jugendlicher hat am Samstag, 16. Juli, gegen 18.30 Uhr mit einem Feuerzeug eine Regenbogen-Flagge angezündet, die im Eingangsbereich eines Cafés an der Waldhausener Straße in der Gladbacher Altstadt hing. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.