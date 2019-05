Straßenraub in Mönchengladbach : Jugendlicher überfällt 14-Jährigen auf Feldweg

Straßenraub in Mönchengladbach

Ein 14-jähriger Schüler wurde Opfer eines Überfall auf einem Feldweg an der Roermonder Straße. Foto: dpa/Carsten Rehder

Venn Ein etwa 16-jähriger Täter hat in Venn einen 14-jährigen Schüler bedroht und ausgeraubt. Er erbeutete eine Geldbörse und einen Kopfhörer.

Ein 14-jähriger Schüler wurde am vergangenen Montag gegen 13.50 Uhr auf einem Feldweg an der Roermonder Straße, im Bereich Poethenfeld, von einem bislang unbekannten Jugendlichen beraubt. Der 14-Jährige war auf dem Nachhauseweg und hörte Musik über seine Kopfhörer, als er plötzlich von hinten an der Schulter ergriffen und festgehalten wurde.