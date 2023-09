Vorfall in Mönchengladbach Jugendliche verhindern Entführung eines Zwölfjährigen

An der Adresse trafen die alarmierten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen kurz darauf an. Es handelt sich um einen 61-Jährigen, der auf die Beamten einen stark alkoholisierten Eindruck machte. Ein freiwilliger Alkoholvortest fiel positiv aus. Die Polizisten brachten den 61-Jährigen ins Gewahrsam. Das Ordnungsamt und ein Arzt ordneten danach die Einweisung des 61-Jährigen in eine psychiatrische Klinik an. Die Ermittlungen dauern an.