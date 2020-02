Projekt „BeYOUnd“ in Mönchengladbach : BIS lädt Jugendliche auf eine Pizza mit Lokalpolitikern ein

Mönchengladbach Seit September arbeitet das Projekt „youthbeyond“, das die Beteiligung Jugendlicher in der Stadt stärken soll. Jetzt gibt es eine erste neue Veranstaltung.

Für Ideen haben sich die Mitarbeiter des youthbeyond-Projekts Städte und Gemeinden in der Region angeschaut und erkundet, wie dort versucht werde, Jugendliche und Politiker an einen Tisch zu bringen. In Aachen haben sie die Idee für das kommende BeYOUnd gefunden. Bis zu etwa 40 Jugendliche können dann am 13. Februar bei einem Stück Pizza mit den Politikern darüber reden, was sie bewegt. Vom regelmäßigen Stammtisch des Projekts – der dritte fand am Freitagabend statt – hat Schopen schon ein Bild, was die Jugendlichen beschäftigt. „In den Gesprächen ging es bisher um Fortbewegung, freies W-Lan und Freizeit“, sagt sie. Viele seien sich der Möglichkeiten gar nicht bewusst oder hätten Vorurteile. Um den Gesprächen zwischen Politikern und Jugendlichen den Zündfunken zu geben, bedient sich Schopen unter anderem der „Entweder-Oder-Methode“. Zum Einstieg gibt es dann Fragen wie „Nudeln oder Reis“, „rot oder grün“, „Fahrrad oder Auto“.