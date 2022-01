Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Jugendliche stehlen Teenagern Geld

Mönchengladbach Die sechsköpfige Gruppe schüchterte ihre Opfer ein und nahm ihnen sogar ihr Fast-Food-Essen ab. Alle Täter konnte beschrieben werden.

Mehrere Jugendliche haben am Sonntag an der Straße Rahracker in Hardterbroich-Pesch zwei Jungen (13 und 14 Jahre) bedrängt und ihnen unter anderem Geld abgenommen. Das berichtete die Polizei am Dienstag. Jetzt werden Zeugen gesucht.