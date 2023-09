Ärger mit Jugendlichen in Mönchengladbach „Die spucken von der Treppe herunter auf Gäste“

Bei schönem Wetter ist es schwer, in der Außengastronomie vom Rheydter Ratskeller einen freien Platz zu finden. Das Lokal ist beliebt und hat wieder viele Stammgäste, seit Harald Gerstung es vor zwölf Jahren übernahm. Der Wirt hat viel investiert, um wieder Schwung in den Gastronomiebetrieb unter dem Rathaus zu bringen und ein gutes Publikum anzulocken. Heute trifft sich dort nicht nur lokale Prominenz. Der weltweit anerkannte Künstler Markus Lüpertz kehrt dort ebenfalls ein, wenn er gerade in seinem Haus in Rheydt weilt und nicht im Familienwohnsitz in Karlsruhe oder einem der vielen Zweitdomizile.