Projekt von Arbeitsagentur und BIS-Zentrum Wenn Schauspielen den Blick auf den späteren Beruf eröffnet

Die Arbeit auf der Bühne ist Mittel zum Zweck. „Mach:ART“ ist ein neunmonatiges Integrationsprojekt. Strukturiert in drei Mal drei Phasen: „Ausbildungsorientierung“, „Theaterpremiere“, „Integration in Ausbildung“. Im ersten Schritt werden die eigenen Interessen und Stärken herausgearbeitet sowie die Grundlagen des Theaters vermittelt. Danach folgt die Arbeit mit dem Theaterstück. Zur zweiten Phase gehören auch Selbstpräsentation und Bewerbung in den gewünschten Berufsfeldern. In diese Phase fällt auch die Premiere des Stücks. Die letzte Phase endet mit einem Praktikum im erarbeiteten Berufsfeld. Während der gesamten Zeit werden die Teilnehmenden professionell begleitet. Theater- und Jobcoaching spielen gerade in den ersten beiden Phasen eine einnehmende Rolle. Um den Erfolg der neun Monate zu sichern, schließen sich sechs Monate berufsbegleitendes Coaching an.