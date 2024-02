Gefährliche Körperverletzung in Mönchengladbach Jugendliche schlagen Kinder im Schnellrestaurant

in einem Schnellrestaurant an der Straße Rahracker in Hardterbroich-Pesch ist es am Montag, 19. Februar, gegen 14.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Jungen (13, 14 und 14 Jahre alt) und einer Gruppe aus drei Jugendlichen gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.