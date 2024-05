13-Jähriger wurde zwei Stunden gequält Jugendliche nach gefilmter Gewalttat ermittelt

Noahs* (*Name geändert) Tortur dauerte zwei Stunden. So lange war der 13-Jährige von vier Jugendlichen im April in Schach gehalten und gequält worden. Noah war an einer Bushaltestelle in Rheydt abgepasst worden, die Gruppe zwang ihn, mitzukommen und in einen Bus zu steigen. Auf einem abgelegenen kleinen Weg in Giesenkirchen wurde der 13-Jährige dann verprügelt und getreten.