Versuchter Raub in Mönchengladbach-Innenstadt : Jugendliche mit Messer und Schlagring greifen 17-Jährigen an

Mönchengladbach An der Hindenburgstraße erpresste, bedrohte und schlug eine Gruppe junger Leute ihr Opfer. Das konnte sich in eine Corona-Teststation retten, bis die Polizei kam.

Nach einer versuchten räuberischen Erpressung an der Hindenburgstraße am Dienstagabend sucht die Polizei Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen ging ein 17-Jähriger gegen 20 Uhr vom Bismarckplatz in Richtung Hindenburgstraße. Dort kamen mehrere Jugendliche auf ihn zu. Ein männliches Gruppenmitglied sprach den 17-Jährigen an und forderte die Herausgabe seiner Bauchtasche. Als der Angesprochene dies verweigerte, bedrohte der Unbekannte ihn mit einem Messer. Ein andere schlug den 17-Jährigen außerdem mit einem Schlagring, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Dadurch erlitt das Opfer eine leichte Verletzung.

Als sich drei Unbeteiligte in das Geschehen verbal einmischten, nutzte der 17-Jährige die Gelegenheit, um in Richtung Bismarckplatz wegzulaufen. Die beiden Tatverdächtigen nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Am Bismarckplatz verständigte der 17-Jährige die Polizei und bat Mitarbeiter eines Corona-Testzentrums um Hilfe. Diese ließen ihn herein und verschlossen die Türen. Die Tatverdächtigen schlugen von außen gegen die Türen. Kurz darauf flüchteten sie mit E-Scootern in Richtung Hauptbahnhof.