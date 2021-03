Business-Tag in Mönchengladbach : Jugendliche trainieren Bewerbung bei Banken

Unter anderem die Agentur für Arbeit ist an der Aktion beteiligt. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Banken sind beliebte Ziele bei vielen Schülern, wenn es um die Berufsausbildung geht. Wer Interesse an einer Bewerbung hat, kann sich von Finanzinstituten in der Stadt darauf vorbereiten lassen.

Viele Jugendliche wollen eine Ausbildung bei einer Bank oder Sparkasse machen. Das in Mönchengladbach erprobte Bewerbungstraining „Business-Tag Banken“ hilft dabei, einen Ausbildungsplatz in einem Finanzinstitut zu bekommen. Banken und Sparkassen laden für Montag, 22. März, 12 bis 16.30 Uhr, zum „Business-Tag Banken digital“ (corona-bedingt online) ein, der gemeinsam mit der Berufsberatung der Arbeitsagentur, dem MGconnect-Team der Wirtschaftsförderung und der Stadt organisiert wird. Anmeldungen sind möglich bis Freitag, 19. März 2021. An dem Tag beteiligen sich die Deutsche Bank, die Gladbacher Bank, die Santander Consumer Bank, die Stadtsparkasse und die Volksbank.

Die Teilnehmer erfahren in Workshops und Vorträgen, was die Berufswelt im Finanzsektor ausmacht, welche Fähigkeiten mitgebracht werden sollten, wie eine gute Bewerbung aussieht und wie die Bewerbungsverfahren ablaufen. Neben Praxistipps erwarten die Jugendlichen praktische Übungen rund um Onlinebewerbung, Eignungtest und Vorstellungsgespräch. Über die Teilnahme am „Business-Tag Banken digital“ wird ein Zertifikat ausgestellt, das als Bescheinigung bei einer Bewerbung verwendet werden kannund das als Bescheinigung bei einer Bewerbung verwendet werden kann und an der Schule als Praxistag der Initiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ für die Oberstufe anerkannt wird.

Axel Tillmanns, Teamleiter MGconnect bei der Wirtschaftsförderung, sagt: „Die Bankenbranche ist ein starker Arbeitgeber in unserer Stadt. Der Business-Tag bietet dazu seit vielen Jahren Schülern die Chance, sich über die Berufe in der Bankenwelt zu informieren und sich optimal auf den Bewerbungsprozess vorzubereiten.“ Und Marco Lemme, Teamleiter Berufsberatung bei der Arbeitsagentur, rät interessierten Schülern: „Es ist die Chance, einen guten Einblick in diese spannende Branche zu bekommen.“

Anmeldungen für den „Business-Tag Banken digital“ am 22. März 2021 sind bis spätestens Freitag, 19. März, möglich: online über www.mgconnect.de/projekte/ oder per E-Mail an die Adresse info@mgconnect.de beziehungsweise telefonisch unter 02161 - 82379789. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung ist zu empfehlen.

(RP)