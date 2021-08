Raub in Mönchengladbach : Jugendliche greifen mit Schlagstock an

Jugendliche greifen mit Schlagstock an

Raub in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ohne Vorwarnung gingen die vier Täter an der Hindenburgstraße in der Gladbacher Innenstadt auf einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen los. Sie raubten Geld und verletzten ein Opfer.

Mit einem Schlagstock haben vier jugendliche Täter am Donnerstagabend in der Gladbacher Innenstadt einen 16- und einen 17-jährigen Jungen bedroht und ihnen Geld geraubt. Dabei hat der 17-Jährige leichte Verletzungen davongetragen.

Nach Angaben der beiden Geschädigten gingen diese gegen 23.35 Uhr die Hindenburgstraße bergauf in Richtung Alter Markt, als ihnen an der Kreuzung Bismarckstraße vier Jugendliche entgegenkamen. Obwohl sie die vier im Vorbeigehen freundlich gegrüßt hätten, hätten diese sich beleidigt gefühlt und seien auf die beiden losgegangen. Mittels Faustschlägen und indem sie sie mit einem Teleskopschlagstock bedrohten, raubten die vier Täter Geld. Dabei verletzten sie den 17-Jährigen leicht. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.