Festival in Mönchengladbach : Youtopia - Jugendliche entdecken den Abteiberg neu

Festival in Mönchengladbach

Am Samstag übernahm die Jugend den Abteiberg. Dort gab es Musik und jede Menge Vorstellungen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Das Jugendfestival startete mit einem Aktionsprogramm und vielen Information. Anschließend wurde im Skulpturengarten Party gefeiert.

Am Straßenrand luden Kissen zum Chillen ein. Eine kleine Rast empfahl sich tatsächlich, um acht Stunden Youtopia in voller Länge zu erleben. Nachmittags konzentrierte sich das Treiben im Umfeld und auf der Terrasse des Museums Abteiberg. „Abenteuerspielplätze“ und andere Mitmachstände luden zu kreativen und sportlichen Aktivitäten ein. Das Quartiersbüro druckte Fünf-Euro- und „große“ Scheine nach, um auf Fördermöglichkeiten aufmerksam zu machen und Motivation zu stärken. Die „Shout-out-Stage“ bot eine Plattform für Auftritte von aufstrebenden Nachwuchstalenten. Abends verlagerte sich das Festival zur Party in den Skulpturengarten.