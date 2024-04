Bundesweite Aktion auch in Mönchengladbach In 72 Stunden mit Blumentöpfen die Welt verbessern

Mönchengladbach · Bei diesem bundesweiten Drei-Tage-Projekt werden sich allein in NRW 100.000 Jugendliche sozial engagieren. Wer sich in Mönchengladbach beteiligt, und was geplant ist.

12.04.2024 , 12:00 Uhr

Immer wieder engagieren sich Jugendliche aus dem Jukomm für soziale oder kulturelle Aktionen wie hier bei einem gemeinschafltichen Kunstprojekt von Jukomm und Stiftisch Humanstischem Gymnasium. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Von Angela Pontzen