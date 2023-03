Neues Jugendlokal an der Hindenburgstraße „Wollen wir denn wirklich so politisch sein?“

„Unsere Elterngeneration war nicht so politisch wie ich“, sagt eines der Mädchen. „Nur Atomkraft fanden die blöd“, entgegnet ein Junge. „Und ich bin für ,Fridays for Future‘ auf die Straße gegangen“, ergänzt das Mädchen. Ein weiterer Teilnehmer steigt in die Diskussion ein. „Wir geben uns mit vielem nicht mehr zufrieden“, sagt er. Viviane Schnitzler folgt dem Gespräch aufmerksam, hält sich die meiste Zeit im Hintergrund. Wichtige Punkte schreibt sie auf kleinen Zetteln auf. Vielleicht kann die Projektverantwortliche die Inhalte für das Programm verwenden.