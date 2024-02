Polizei bittet um Hinweise Jugendliche berauben 18-Jährigen am Minto

An der Steinmetzstraße ist am Freitag, 2. Februar, um 16.20 Uhr ein 18-Jähriger Opfer eines Raubes geworden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der junge Mann hatte zuvor im Minto verschiedene Kleidungsstücke gekauft. Laut seiner Aussage seien ihm bereits dort drei Jugendliche aufgefallen, weil sie ihm offensichtlich folgten. Anschließend ging der 18-Jährige zum Ausgang an der Steinmetzstraße.