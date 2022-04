Kriminalität in Mönchengladbach : Erneut Jugendliche an Hindenburgstraße bestohlen

In der Mönchengladbacher Innenstadt häufen sich Diebstahl- und Raubdelikte. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Nachdem es am Samstag bereits zu zwei räuberischen Diebstählen an Mönchengladbachs Haupteinkaufsstraße gekommen war, wurde am Dienstag eine weitere, ähnliche Straftat angezeigt.

Zwei 15-Jährige und ein 17-Jähriger sind am Dienstag gegen 19.40 Uhr an der Hindenburgstraße von einer Gruppe Jugendlicher bestohlen worden. Das meldet die Polizei.

Einer der beiden 15-Jährigen war laut eigener Aussage mit zwei Freunden unterwegs, als ihn die Jugendlichen nach 50 Cent fragten. Der Teenager gab das Geld heraus und ging mit seinen Begleitern weiter.

Kurz darauf sprach die drei Freunde erneut eine Gruppe von mindestens sieben Personen an – darunter waren auch die Jugendlichen, denen der 15-Jährige bereits Geld gegeben hatte. Wieder fragte die Gruppe nach 50 Cent, wieder gab der 15-Jährige Geld heraus. Er wurde dann aufgefordert, den Inhalt seines Portemonnaies zu zeigen.

Der Täter entriss dem 15-Jährigen die Geldbörse. Als dieser sie zurückholen wollte, umklammerte ihn ein anderer Jugendlicher. Auch aus den Bauchtaschen der Freunde des 15-Jährigen stahlen die Jugendlichen Geld sowie persönliche Dinge. Einer der Täter ist etwa 15 bis 16 Jahre, circa 1,70 Meter groß und schmal. Er hat einen Kinn- und Oberlippenbart und trug eine schwarze Kappe und einen schwarzen Jogginganzug. Der andere ist etwa 18 Jahre, rund 1,80 Meter groß, mit breiter Statur. Alle aus der Jugendgruppe sollen südländisch aussehen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161 290.

(RP)