Raubversuch in Mönchengladbach Jugendgruppe bedrängt und schlägt 13-Jährigen

Zwei Jugendliche haben am Donnerstag, 11. April, bei einem Raubversuch an der Steinsstraße einen 13-Jährigen bedrängt und geschlagen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich der Junge am Donnerstagnachmittag mit seinem Vater bei der Polizei gemeldet und Angaben zu dem Raubdelikt gemacht. Demnach hatte sich der 13-Jährige gegen 15.30 Uhr an der Bushaltestelle Geistenbecker Sparkasse aufgehalten.