Eröffnung in Mönchengladbach Jugendberufshilfe nimmt Arbeit in Rheydter City auf

In den lichtdurchfluteten, hellen Räumen an der Hauptstraße 59 in Rheydt vermutet der Passant auf den ersten Blick nicht eine Verwaltungseinrichtung der Stadt Mönchengladbach. Doch es ist in der Tat so: In dem großen Ladenlokal an der Passage „Zwischendurch“ hat die Jugendberufshilfe ihr neues Domizil bezogen, das am nun in einer kleinen Feierstunde offiziell eröffnet wurde, auch wenn der Betrieb schon seit einigen Wochen läuft.