Kriminalität in Mönchengladbach : Jugendbanden rauben erneut

Kriminalität in Mönchengladbach

Die Polizei in Mönchengladbach sucht erneut Zeugen nach Raubdelikten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Dieses Mal wurden zwei 16-Jährige geschlagen und einem 13-Jährigen Markenhandschuhe gestohlen. Seit Monaten gibt es in der Stadt eine ganze Serie von Raubdelikten, die von Minderjährigen begangen werden.

Die Polizei meldet wieder zwei Raubdelikte. Und wieder tauchen bekannte Täterbeschreibungen auf. Dieses Mal fanden die Straftaten in Mülfort statt.

Etwa fünf bis sechs Jugendliche erbeuteten laut Polizeibericht gegen 12.50 Uhr in der Nähe eines Sportplatzes an der Brückenstraße von zwei 16-Jährigen Geld. Dabei sollen die Jugendlichen die 16-Jährigen auch geschlagen haben. Anschließend flüchteten sie über eine Brücke in Richtung der dortigen Schulen.