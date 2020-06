Autokino in Mönchengladbach : Jürgen Becker auf kleiner Bühne und großer Leinwand

Mönchengladbach Der Kabarettist eröffnete die Comedy Stage im Autokino an der Trabrennbahn. Sein aktuelles Programm ist Corona-geprägt. Beifallsbekundungen gaben die Besucher über die Lichthupe. In den kommenden Tagen werden weitere Künstler zu Gast sein.

Als Fußgänger zwischen Autos genoss Jürgen Becker im Voraus den persönlichen Kontakt zu den Besuchern seines aktuellen Programms. Der Kabarettist plauderte durch geöffnete Fensterscheiben, strahlte Geselligkeit aus. Doch mit Beginn der Vorstellung auf der Comedy Stage im Autokino an der Trabrennbahn war ihm „mein zentral verriegeltes Publikum“ in den Gefährten optisch entrückt. Der auf großer Leinwand übertragene Auftritt war kein Gruß aus dem Homeoffice, sondern ein Live-Mitschnitt von Beckers Auftritt auf der kleinen Bühne daneben.

Wer einen Parkplatz in den vorderen Reihen links hatte, konnte Becker so gleich zweifach sehen. Beifallsbekundungen gab es über die Lichthupe. „Ich höre ihr Lachen nicht und denke daher, ich bin in Westfalen“, scherzte der Kölner am Niederrhein angesichts des fast ungewohnten Mediums für einen Kabarettabend. Nach Kaarst und Eschweiler war Mönchengladbach für ihn der dritte Besuch in einem Autokino. Das aktuelle Programm ist im Wesentlichen eine prompte sowie hintergründig witzige und ironisch satirische Auseinandersetzung mit Corona-bedingten Verhältnissen.