Gladbach/Jüchen : Drei Teenager berauben Taxifahrer

Möncehngladbach/Jüchen Plötzlich zückten die Fahrgäste Messer und verlangten die Geldbörse. Die Fahndung nach den jungen Männern verlief erfolglos.

In einem Taxi soll es am Sonntag gegen 2.55 Uhr zu einem Raub gekommen sein. Wie der 32-jährige Taxifahrer der Polizei berichtete, hatte er um 2.30 Uhr am Hauptbahnhof in Mönchengladbach vier junge Männer als Fahrgäste aufgenommen. Einer stieg im Mönchengladbacher Norden aus. Die drei verbliebenen Fahrgäste beförderte er auf Wunsch bis zur Stadionstraße in Jüchen. Plötzlich sollen der Beifahrer sowie die beiden Männer auf der Rückbank den Fahrer mit Messern bedroht haben. Die Täter forderten die Herausgabe der Geldbörse und flüchteten anschließend mit dem Portmonnaie. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Flüchtigen werden vom Taxifahrer so beschrieben: Alle drei Fahrgäste sollen 15 bis 17 Jahre alt sein. Der Beifahrer ist etwa 1,65 bis 1,75 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug zum Tatzeitpunkt eine Basecap. Die beiden anderen Fahrgäste haben ein arabisches Erscheinungsbild. Einer sprach akzentfreies Deutsch, stotterte jedoch auffällig. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02131 3000.