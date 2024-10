Furcht in Jüdischer Gemeinde Mönchengladbach „Ich vermisse den Willen, wirklich gegen Antisemitismus in der Gesellschaft anzukämpfen“

Die Nacht war kurz für Leah Floh, wie so oft in den vergangenen Monaten. Noch um 4 Uhr hat die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mönchengladbach/ Viersen neuste Meldungen zur Lage in Israel gelesen. Der Iran hat am Dienstagabend, 1. Oktober, Hunderte Raketen auf das Land abgefeuert, die Situation im Nahen Osten spitzt sich weiter zu. „Wir sitzen hier in Mönchengladbach, aber mit den Gedanken sind wir immer bei unseren Familien und Freunden“, sagt Floh und reibt sich müde die Augen. An ihren Fingern verdecken Pflaster äußere Zeichen ihrer inneren Anspannung.