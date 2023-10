Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach Ein Bankenforum feiert Jubiläum

Erster Referent bei der Auftaktveranstaltung am 26. Oktober 1998 war Müllers ehemaliger Professor aus Köln. Thema des Vortrags: ob die vorgesehene Einführung des Euro eine gute Idee sei. Das Fazit des Wissenschaftlers: „Er war zuversichtlich und optimistisch." Aber auch ein bekannter Landespolitiker war schon zu Gast an der Fachhochschule Niederrhein: Lutz Lienenkämper, von 2009 bis 2010 Minister für Bauen und Verkehr in Nordrhein-Westfalen und von 2017 bis 2022 Finanzminister. Und das kam so: „Unser Dekan war mit Herrn Lienenkämper gut bekannt. Ich fragte an, er sagte sofort zu." Der Vortrag des Unionspolitikers sei „sehr unterhaltsam" gewesen.