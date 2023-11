Karneval in Mönchengladbach „Prinzenpaar, oh, Prinzenpaar, aha-ha“

Die Schaufeln dürfen an diesem Abend nicht fehlen. Sie sind das Symbol der Karnevalsgesellschaft des neuen Prinzenpaars: Jost und Elke Fünfstück sind bei der KG „Schoepp op“ in Eicken aktiv. „Schaufeln auf“ heißt das auf Hochdeutsch. Und so bilden Dutzende dieser Werkzeuge ein Spalier, durch das um kurz nach 20 Uhr nach den Prinzengarden endlich die Fast-Tollitäten in den voll besetzen Saal der Kaiser-Friedrich-Halle einmarschieren. Jost verteilt weiße und blaue Rosen, Elke wirft Konfetti und rote Herzchen. Es ist der Augenblick, auf den sie drei Jahrzehnte gewartet haben.