Handwerk in Mönchengladbach : Eine Mappe voller Schuh-Geschichte

Mönchengladbach Josef Titz war lange Schuhmachermeister, jetzt arbeitet er an der Historie der Rheydter Schuhmacher – teils mit eigenen Dokumenten.

Früher stand Josef Titz in seinem Geschäft an der Marktstraße, fertigte Schuhe nach Maß an und verkaufte sie. Heute ist er 81 Jahre alt und längst in Rente. Arbeit hat er aber noch immer. Im heimischen Wohnzimmer in Schelsen arbeitet er seit einigen Jahren an einer Mappe über die Rheydter Schuhmacherinnung. Als die Innungen von Rheydt und Gladbach zusammengelegt wurden, übergab man ihm eine alte, verstaubte Mappe mit historischen Dokumenten. Josef Titz war damals Obermeister der Rheydter Schuhmacher. Die Metallplatte mit dem Doppeladler auf dem Einband verweist auf das Jahr 1931. „Ein befreundeter Dekoratuer hat geholfen, die Mappe wieder herzurichten“, erzählt Titz. Nun ist sie ein Stück Mönchengladbacher Wirtschaftsgeschichte.