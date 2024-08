Dienstjubiläum in Mönchengladbach „Ein Leben ohne Arbeit kann ich mir nicht vorstellen“

Es ist ein großes Bedürfnis von Josef Aretz an der Basis, am Menschen zu bleiben. Jeden Morgen vor Arbeitsbeginn geht er erst einmal in die Cafeteria, um mit den Menschen zu plaudern. 1982 begann Aretz seine Ausbildung zum Altenpfleger. Nach einem Anerkennungsjahr im Franziskusheim in Geilenkirchen wechselte er in die Gangelter Einrichtungen Maria Hilf. Am 1. Juli 1984 startete er sein Berufsleben im Fachkrankenhaus auf der Michael-Station, einer geschlossenen Frauenstation. Nach einigen Weiterbildungen übernahm er 1993 die Pflegedienstleitung der Gesamteinrichtung, 2003 wurde er Heimleiter, zwei Jahre später übernahm er als Einrichtungsleiter das Wohn- und Pflegezentrum Hehn und das Katharina Kasper-Heim in Gangelt.