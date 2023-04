Konzert in Mönchengladbach Joscho Stephan swingt Gypsy Jazz mit großer Freude

Der Neuwerker Joscho Stephan, weltweit erfolgreicher Jazz-Gitarrist, geht jedoch einen anderen, musikalisch eher bunten und modernen Weg. Neben vielen Interpretationen der bekannten Klassiker des Genres liiert er den Gypsy Swing mit Latin, Klassik und Pop. Für seinen Auftritt in Wickrathberg hat sich Stephan drei weitere Musiker an seine Seite geholt: Dario Schattel (Kontrabass), Sebastian Reimann (Geige) und Sven Jungbeck (Gitarre). Gleich mit dem ersten Stück „Django’s Tiger“ nehmen die vier Interpreten ordentlich Fahrt auf und zeigen ihre musikalischen Krallen. Im „Minor Blues“ integriert Stephan nicht nur klassische Elemente, sondern überrascht auch mit Sequenzen aus Irving Berlins „Puttin‘ on the Ritz“ und James Bond-Melodien. Stephans Interpretation von Frank Sinatras „If I had you“ und der Song „Funk twenty two“ sprühen vor Virtuosität und Spielfreude. Mit der „Ballade pour Django“ und dem Klassiker „Sweet Georgia Brown“ endet ein großartiger Auftritt.