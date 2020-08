Kostenpflichtiger Inhalt: Konzerte in Mönchengladbach : „Familientreffen“ mit Joris und Mono Inc.

Am vergangenen Wochenende war Joris mit seiner Band zu Gast im Sparkassenpark und genoss den Auftritt beim Strandkorb Open Air. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Das Strandkorb Open Air erweist sich als Erfolgsmodell für Veranstaltungen in Pandemie-Zeiten. Die Stimmung im Publikum und bei den Künstlern auf der Bühne ist gut. So auch bei den Konzerten von Joris und Mono Inc.