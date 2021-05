Konzert in Mönchengladbach : Joris beim Strandkorb Open Air

Mönchengladbach Der Sparkassenpark holt auch in diesem Jahr allerhand Musiker zum Strandkorb Open Air. Nun ist auf Joris mit seinem neuen Album für einen Autritt in Mönchengladbach bestätigt worden.

„Willkommen Goodbye“ heißt das neue Album des Singer-Songwriter Joris. Es ist das dritte Album des Künstlers. Ab dem ersten Quartal 2022 will der 31-jährige damit auf ausgedehnte Deutschland-Tournee gehen - vorab spielt Joris seine neuen Songs am 2. September aber schon beim Strandkorb Open Air in Mönchengladbach. Das bestätigte der Sparkassenpark am Mittwoch. Kostenpflichtiger Inhalt Bereits im Sommer 2020 trat Joris im Rahmen dieser Konzertreihe in Mönchengladbach auf.