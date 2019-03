Meet & Greet : Gladbacher Profi-Jongleur trifft Roncalli-Artisten

Mönchengladbach Luca Pferdmenges ist gerade einmal 17 Jahre alt und gilt schon jetzt als einer der besten Jongleure der Welt. Um sich auszutauschen, hat der Gladbacher die Bello Sisters vom Circus Roncalli getroffen.

Erst im August vergangenen Jahres stellte Luca Pferdmenges erneut eine Bestleistung für das Guinness-Buch der Rekorde auf. Dazu musste er in einer Minute so viele Jonglage-Tricks wie möglich machen. Der Rekord lag bei 30 – und Pferdmenges hat ihn mit 33 Tricks geknackt.

Sein erster Rekord war es jedoch nicht. Bereits zweimal hat er es mit seinem Können ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Zum einen mit den meisten Fängen in einer Minute. Damals hat er 330 Würfe gefangen. Zum anderen hat er die meisten Headrolls – insgesamt 135 Mal hintereinander – in einer Minute gemacht. Dabei werden die Bälle beim Jonglieren kurz auf den Kopf gelegt.

Ständig ist der junge Artist auf der Suche nach Herausforderungen, es kommt also gerade recht, dass Circus Roncalli in der Stadt gastiert. „Wir wollten mal vorbei schauen und ein paar Tricks mit den Artisten austauschen“, sagt er. Ihn begleitet Jan Daumin, den er auf einer der zahlreichen Jonglier-Conventions kennenlernte. Der gebürtige Nürnberger ist gerade bei ihm in Mönchengladbach zu Besuch, denn die beiden wollen eine gemeinsame Show entwickeln.