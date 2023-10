Brauchtum in Mönchengladbach „Joldenes Spönnrad“ für eine Vollblut-Karnevalistin

In der feierlich geschmückten „schönsten Garage der Welt“, wie das Hardter Pfarrheim in Karnevalskreisen heißt, herrschte am Samstagabend Hochstimmung. Grund war die Verleihung des „Joldenen Spönnrads“ an Marita Köllner, dem „fussich Julche“ aus Köln. Es wurde gemeinsam gesungen, geschunkelt und gelacht. Gegen Ende der Veranstaltung tanzten die amtierenden Tollitäten der Stadt, Stefan und Bianca Zimmermanns, sowie das designierte Prinzenpaar Jost und Elke Fünfstück mit Köllner auf dem Tisch und sangen ihre Lieder wie „Denn mir sin kölsche Mädcher“.