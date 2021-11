Besondere Auszeichnung : Joldenes Spönnrad für Willi und Ernst

Hardt In diesem Jahr ging die Auszeichnung an die „Rentner aus Leidenschaft“. Die beiden sind nicht nur karnevalistisch unterwegs, sondern auch im karitativen Bereich engagiert.

Sie spenden für wohltätige Zwecke, zum Beispiel für die Koblenzer Obdachlosen-Einrichtung. Weiter treten sie bei Benefizveranstaltungen kostenfrei für behinderte Sportler oder Menschen mit Handicap auf, um Freude und Spaß zu vermitteln; ebenso auf Pfarrsitzungen, in Seniorenheimen, bei der Blindensitzung in Neuwerk oder für die Hochwassergeschädigten in Dernau. So reihen sich die Beiden nun bei unseren Spönnradsträgern ein.