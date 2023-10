Nächstenliebe in Mönchengladbach So erfüllten die Johanniter den größten Herzenswunsch einer todkranken Frau

An einem Samstag geht es am frühen Nachmittag per Krankentransport in die Nachbarstadt, Mertens wird dabei von medizinischen und pflegerischen Fachkräften begleitet. „Wir wussten, sie ist in besten Händen, und wenn es ihr zu viel wird, fahren die netten Helfer sie sofort zurück ins Krankenhaus“, erinnert sich Jelena Poßberg an den großen Tag. Bis zum Abend hielt Anna Mertens durch, dann ging es zurück ins Bethesda. Sie dachte noch Tage später gerne an ihren Ausflug zurück.