Eiserne Hochzeit in Mönchengladbach Johannes und Margret Wieczorek sind seit 65 Jahren verheiratet

Seine Margret gefiel Johannes wohl auf Anhieb. „Immer, wenn ich an seinem Haus vorbeiging, pfiff er. Er lag im Fenster“, erinnert sich Margret Wieczorek. Die Entscheidung zu heiraten, trafen sie schnell. „Wir hatten keine lange Verlobungszeit“, sagt ihr Mann. Nun dürfen Johannes und Margret Wieczorek am 12. Mai 2024 ein ganz besonderes Datum feiern: den Tag ihrer Eisernen Hochzeit. Ganz klassisch hielt er bei ihrem Vater um ihre Hand an. Da war sie 18 Jahre und er 24. Das ist jetzt 65 Jahre her.