Schützenfeste in Mönchengladbach Jochen Heitzer ist neuer Schützenkönig in Bettrath

Mit den beiden neuen Königshäusern war die Stimmung am Sonntag nach der Parade auf der Hansastraße und beim abschließenden Klompenball mit den „Kleinenbroichern“ natürlich bestens, und mit den Schützen freuten sich besonders die beiden Präsidenten, Günter Jürgens von der St. Maria Männerbruderschaft und Jan-Philip Tenhaak von der St. Johannes Junggesellenbruderschaft, riesig über das Ergebnis. Die Krönungsmesse findet am Weißen Sonntag 2024 in der Kirche Herz-Jesu statt.