Firmenmesse in Mönchengladbach : Jobbörse am Berufskolleg Platz der Republik

Am Berufskolleg Platz der Republik stellten Firmen ihre Jobangebote vor. Foto: de Gooijer

Mönchengladbach Schüler können Kontakte knüpfen und für sich werben.

Noch noch wenige Wochen, dann haben Niklas Preuß, Domenic Leimbach und Wolfram Tilmans es geschafft. Nach zahlreichen Unterrichtsstunden, Klausuren und Prüfungen werden die drei Studierenden der Fachschule für Maschinenbautechnik am Berufskolleg für Technik und Medien staatliche geprüfte Techniker sein.

Zeit, sich umzusehen: nach einem Jobangebot, nach neuen Perspektiven. Zeit, Kontakte zu knüpfen und Werbung in eigener Sache zu machen. Die Fachschulen für Maschinenbautechnik, Elektrotechnik und der Aufbaubildungsgang Betriebswirtschaft haben daher zum ersten Mal zu einer Firmenmesse in die Aula des Berufskolleg für Technik und Medien eingeladen. „Wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, zu zeigen, was Sie können, sich vorzustellen und Ihr Matching zu verbessern“, sagt Schulleiterin Birgit Battenstein in ihrer Eröffnungsansprache.

Und so stellt Niklas Preuß den beiden Vertreterinnen der Firma Hydro seine Projektarbeit vor, die die Gruppe bei der Firma „neusser form blech“ absolviert hat. Die neue Aufhängung für eine Lackieranlage, die die Firma bei ihnen in Auftrag gegeben hatte, ist ein voller Erfolg. So kommt es auf jeden Fall an. Alle drei suchen nun nach einem Job. Wolfram Tilmanns wird in die USA gehen und dort eine neue Herausforderung suchen, Dominic Leimbach spricht Eva Neumeister von der Firma Hydro an, stellt sich vor und erfährt, welche Jobangebote die Firma derzeit macht.

Giovanni Etrusco weiß bereits, was er will. Mit seinen Italienischkenntnissen sucht er eine Stelle im Automatisierungsbereich, gerne weltweit im Außendienst. In der Firma SMS hat er einen Interessenten gefunden. Lebenslauf und Bewerbung wechseln den Besitzer. Das sieht gut aus.

Derweil stellt auch Daniel Mösges aus der FMT 20V das Projekt seiner Gruppe anhand von Fotos an einer Stellwand vor. Für die Firma LWT hat die Projektgruppe eine Luftwandanlage optimiert, wie sie in Kaufhäusern als Kälteschutz im Eingangsbereich angebracht ist. Es wird deutlich: Die Veranstaltung ist auch eine Leistungsschau und die Studierenden zeigen, was sie ausmacht: Innovation, Engagement und Persönlichkeit.

Am, späten Nachmittag kommen die Studierenden der Abendform hinzu. Die angebotenen Gesprächsinseln füllen sich. „Wir wollen diese Veranstaltung in die Jahre tragen“, sagt Schulleiterin Birgit Battenstein und bedankt sich am Schluss bei ihren Kolleginnen und Kollegen für die gelungene Organisation der Veranstaltung.

(gap)