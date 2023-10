Nach Unfall in Mönchengladbach Jetzt weist Schild auf Automatiktür hin

Anfang Oktober hatte es beim Betreten der Tiefgarage am Rheydter Markt an der Automatiktür einen Unfall gegeben. Die Korschenbroicherin Jutta Koch und ihre 84-jährige Bekannte waren durch den Mechanismus der Tür zu Boden gestoßen worden und hatten sich einige blaue Flecken und Prellungen zugezogen. Hilfe über den Serviceknopf erhielten sie nicht. In der Tiefgarage angekommen, traf Koch einen Mitarbeiter an, der sich laut Koch nicht zuständig gefühlt hatte. Dass brachte die Frau so auf, dass sie in der Folge an die Betreibergesellschaft Parken MG schrieb und den Vorfall schilderte.